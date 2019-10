Gli amici lo prendono in giro a scuola per le sue scarpe vecchie e una bambina fa un gesto unico

Un gruppo di bambini tutti di nove anni, era solito prendere in giro , anche con tanta cattiveria, un amico perché indossava sempre e solo un vecchio paio di scarpe. La famiglia di questo bambino era molto povera e non aveva i sodi per acquistare un paio di scarpe nuove. Il bambino soffriva tantissimo sia per le scarpe nuove che non aveva, a differenza di tutti gli altri suoi amici, sia perché agli altri bambini della sua classe l’avevano preso di mira e non lo lasciavano stare dicendogli le cose più brutte. Il bambino era ormai quasi rassegnato a questa condizione e, per quanto soffrisse, sapeva che ogni giorno gli sarebbe toccata quella dose di cattiveria. Una bambina della classe, però, non sopportava quella situazione e, un giorno, spiegò tutto alla mamma chiedendole se loro avrebbero potuto comprare quel paio di scarpe nuove che la famiglia di quel bambino non era in grado di acquistare. La mamma accettò subito e la bambina scelse un bel paio di scarpe per l’amico e gliele mise nello zainetto. Quel gesto è stato bellissimo sicuramente per l’amico ma anche di grande insegnamento per gli altri che lo avevano bullizzato.

La bambina , Avah, nonostante i suoi nove anni aveva dato una grande lezione a tutti quanti.