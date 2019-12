Donna incinta all’ottavo mese va a teatro a vedere una commedia comica e per e risate nasce la sua bambina

Una vicenda incredibile quella accaduta a Londra ad una giovane donna incinta all’ottavo mese di gravidanza che aveva deciso di andare a vedere a teatro una commedia comica in compagnia del fratello e di due amici.

Lo spettacolo era quello di Michael McIntyre , un comico moto bravo.

La donna, Cara Brown non si sarebbe ami aspettata di ridere così tanto anche se conosceva la bravura del comico ma, soprattutto, non pensava che le risate le facessero rompere le acque.

Ma così è stato e la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove, poco dopo, ha partorito la sua bambina.

La donna ha poi scritto un post su facebook: “Spero che questa fotografia arrivi a Michael McIntyre. Questa bambina è la conseguenza delle risate dello spettacolo di qualche sera fa a Londra”.

E poi ha voluto anche ringraziare tutto lo staff del teatro che si è preso cura di lei in quei momenti davvero tanto concitati prima che arrivasse l’ambulanza e che la portasse in ospedale dove ha partorito e ha scritto così: “Non posso che ringraziare il personale in servizio al teatro O2 di Londra per essersi presi cura di me”.