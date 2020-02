Il fidanzato non le dà le attenzioni che lei vuole e lei si vendica in un modo terribile

Una ragazza londinese si sentiva da molto tempo trascurata dal fidanzato perché lamentava che lui passasse molto più tempo alla playstation che con lei.

Dopo aver più volte spiegato al fidanzato che così per lei non andava bene, poichè il fidanzato non sembrava capire lei ha pensato di vendicarsi in un modo decisamente esagerato.

Ha preso la play station del fidanzato ed è passata più volte su con la macchina.

Come se non bastasse ha ripreso tutta la scena con un video e l’ha postato sui social.

Quando il ragazzo ha visto il video ha perso la ragione e ha iniziato ad urlare come un pazzo. Non si sa come sia andata a finire , se i due hanno trovato un modo per recuperare il rapporto di copia o con questo gesto la coppia si è irrimediabilmente sfasciata.

La ragazza, prima di compiere il suo folle gesto ha, comunque, scritto al fidanzato una lettera che diceva così: “Mi dispiace, ma sono costretta a farlo”