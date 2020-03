Ai tempi del Corona Virus, a Bari in una farmacia vedute cinque mascherine per 100 euro

Un barese ha dovuto pagare cinque mascherine la cifra pazzesca di 100 euro. Il dispositivo di protezione individuale è introvabile da tempo.

Il cittadino barese, dopo una ricerca sul web, ha riscontrato che il tipo di mascherina comprata dalla farmacia, una ffp2, ha il valore di un solo euro.

La mascherina si può acquistare sul web ma i tempi di consegna sono lunghissimi, all’incirca un mese. La vendita delle mascherine per 100 euro fa comprendere come in questi tempi è in atto una grande speculazione.