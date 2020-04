Emergenza Covid-19, il commissario per l’emergenza Arcuri “la strada è ancora lunga. No dimenticate mai questo numero 16.523 sono le vite che questo virus ha portato via”

Il commissario straordinario Domenico Arcuri per l’emergenza Covid-19, ripete fino all’infinito che “Non è ancora finita. State attenti alle illusioni ottiche e ai pericolosi miraggi. Non siamo a pochi passi dall’uscita dell’emergenza. Non siamo a pochi passi da un’ipotetica ora X che ci porterà alla situazione di prima, nulla di più sbagliato pensare a un imminente liberi tutti. È vero casomai il contrario. Siamo all’inizio di una lunga fase di transizione. Sarebbe imperdonabile non perseverare nei sacrifici fatti”.

Arcuri parla della dura realtà: “Sappiano che il numero di coloro che perderanno la vita continuerà a crescere, nei prossimi giorni che ci separano da Pasqua non dimenticate mai che questo virus si è portato via 16.523 vite umane. Non cancellate mai questo numero dalla vostra memoria”.