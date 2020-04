La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di un passante. In via Quintino Sella un ragazzo di 18 anni senegalese ha prima inseguito e poi picchiato violentemente la sua vittima per rubare un costoso cellulare.

Il ragazzo si è allontanato dal posto dove è avvenuta l’aggressione ma è stato raggiunto e arrestato dalle forze dell’ordine.