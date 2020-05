Emergenza Covid-19, Decaro “Bari pronta per la fase 2”, tutto quello che riaprirà e cosa rimarrà ancora chiuso

Per il Sindaco di Bari, Antonio Decaro “Bari è pronta a entrare nella Fase 2”. Ma l’imperativo è usare le mascherine e mantenere le distanze.

Da domani sarà possibile utilizzare i bus solo però muniti di mascherine, sarà riaperto il mercato di via Pitagora per la vendita di prodotti ittici, mentre i generi alimentari saranno trasferiti in via Pitagora.

Ancora chiusi parchi e la spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro. Saranno chiusi per tutto maggio. Ma per Pane e Pomodoro ci sono importanti novità perché è stata predisposta dal comune la manutenzione della spiaggia.