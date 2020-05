Emergenza Covid-19 a Bari, dopo tutto quello che è successo a Barletta, la Basilica di San Nicola viene blindata, chiusa dal 7 al 10 maggio

Una decisione clamorosa dettata da quanto clamore ha provocato i festeggiamenti per la Madonna dello Sterpeto di Barletta dove vi è stata una processione seguita da centinaia di persone.

Per evitare il caos durante la festa di San Nicola, santo patrono di Bari, la Basilica sarà sigillata, chiusa al pubblico dal 7 al 10 maggio.

A rendere nota la decisione padre Giovanni Distante rettore della Basilicata nicolaiana: “La decisione “inevitabile e sofferta è stata presa nel corso di una riunione in video-conferenza convocata dal servizio di Protezione civile del Comune di Bari. Nel corso dell’incontro è emersa la “preoccupazione di un possibile quanto consistente flusso di fedeli in Basilica nei giorni della tradizionale Sagra di San Nicola, tale da compromettere il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19″.”Ogni risoluzione in questo momento di emergenza – sottolinea padre Distante – deve essere finalizzata al bene comune”.

Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Telenorba e Tv 2000.