Emergenza Covid-19, l’attore barese Lino Banfi regala 270 chili di orecchiette ai più bisognosi

Una bella iniziativa quella di Lino Banfi che ha deciso di donare 270 chi di orecchiette ai più bisognosi.

“D’accordo con tutta la famiglia ho pensato di fare del bene. Prima che scoppiasse l’emergenza, avevamo acquistato una grande quantità di sughi già pronti, in particolare il sugo ‘porca putténà, alla puttanesca, che piace tanto ai clienti. L’attività è ferma e allora abbiamo pensato di regalarli. Mi sono rivolto a un amico prete, don Sergio Mercanzin, molto vicino all’elemosiniere del Papa, una persona straordinaria che ho avuto la fortuna di conoscere oggi. Abbiamo pensato però di accompagnare al sugo qualcosa di buono da mangiare: mi sono rivolto così al fornitore della mia orecchietteria, che sta a Barletta e che si è subito messo a disposizione: ieri è partita la telefonata, oggi sono arrivati 270 chili di orecchiette che ho consegnato al cardinale. Abbiamo fatto un pò di conti: regaleremo un piatto caldo e un sorriso a 2500 persone. Non volevo che si sapesse, ma sono felice di aver fatto questo gesto. E ci tengo a dire che non è merito mio, ma di questa azienda che si è subito data da fare».

Banfi, che non è nuovo a iniziative benefiche, domani sarà al ministero della Salute per prestare il volto a uno spot sull’emergenza coronavirus: «Penso che dovrò mostrare agli anziani come si indossa la mascherina. Con la calma, e con il sorriso si dicono le cose serie».