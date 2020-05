Le frecce tricolori sfrecceranno nel cielo di Bari, per il 28 maggio atteso il ritorno della Pattuglia acrobatica che il mondo ci invidia

0 SHARES Condividi Tweet

Sorvoleranno tutte le regioni italiane per dimostrare la loro solidarietà e in segno di unità nazionale nei confronti di tutti i cittadini italiani.

Le frecce tricolori torneranno a sfrecciare nei cieli italiani e anche a sorvolare Bari. Atteso il loro ritorno per il 28 maggio.

Il Ministero della Difesa fa sapere che: “A partire dal 25 maggio la Pan decollerà da Rivolto (Udine), sede delle Frecce tricolori, e toccherà tutti i capoluoghi di regione”.

Il programma è il seguente: Il 25 maggio: Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta. Il 26 maggio: Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila. Il 27 maggio: Cagliari e Palermo. Il 28 maggio: Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso. Il 29 maggio: Loreto, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste.

L’ultima esibizione sarà a Roma per la Festa della Repubblica il 2 giugno: “Con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali. Gli aerei porteranno il tricolore sui cieli della Capitale effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica”.