Puglia, terribile incidente stradale sulla via del Mare, auto finisce contro un articolato, gravissime le condizioni di uno dei due conducenti, trasportato in elisoccorso

Nelle prime ore di stamattina un gravissimo incidente si è verificato in via del Mare a Ippocampo molto vicino a Manfredonia.

Per cause in via di accertamento, un’auto ha terminato la sua contro un autoarticolato. Le condizioni del conducente sono state giudicate dai soccorritori gravissime.

Il conducente dell’auto è stato estratto dalle lamiere grazie l’intervento dei vigili del fuoco e poi trasportato in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.