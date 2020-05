Bari il fratello di Antonio Cassano sfreccia su uno scooter, fermato da poliziotti dice “Se avessi avuto una pistola ti avrei sparato in testa”, arrestato

0 SHARES Condividi Tweet

Il fratello di Antonio Cassano, Giovanni si è reso protagonista di un episodio gravissimo che l’ha portato ad essere arrestato.

Giovanni Cassano era su uno scooter senza assicurazione e andava in giro per a città sfrecciando a velocità altissima e mettendo in pericolo i passanti.

Ad un certo punto è stato fermato dalle forze dell’ordine che a seguito di controlli hanno verificato che il mezzo era senza assicurazione.

Portato in questura ha dato ha perso il controllo e fuori di se, ha sbattuto la testa più volte contro la vetrata fino a procurarsi una ferita per la quale si è res necessario l’intervento del 118.

Ora è agli arresti domiciliari difeso dall’avvocato Nicola Quaranta.