Tragedia in mare, 26enne si tuffa dagli scogli con il fratello ma per il forte vento non riesce a tornare a riva e muore annegato

0 SHARES Condividi Tweet

Il fratello di 23 anni lo ha visto morire senza poter far nulla. Un ragazzo di 26 anni si è tuffato in mare, con il fratello e non è più riuscito a ritornare a riva morendo annegato.

Il 26 enne è stato subito soccorso e trasportato a riva. I soccorritori hanno sottoposto il ragazzo a massaggio cardiaco ma senza avere alcun esito.

Il 26 enne è morto subito.

Il fratello di 23 anni era sotto choc ed è stato trasportato al vicino ospedale di Finale Ligure.