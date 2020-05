Fase 2 Covid-19, Emiliano “Milano è la seconda città della Puglia, io mi sento italiano, siamo pronti ad accogliere i lombardi”

0 SHARES Condividi Tweet

Emiliano in collegamento con la Vita in diretta su Rai 1 è stato molto chiaro, la puglia è pronta a riaprire le proprie frontiere e ospitare la popolazione che ha più sofferto questa emergenza, gli abitanti della Lombardia.

Emiliano ha spiegato il suo pensiero “Milano è la seconda città della Puglia quindi è impensabile interrompere questo canale che ci lega”.

Poi ha proseguito: “E’ chiaro che se ci sono situazione epidemiologiche a rischio, il governo centrale può intervenire prevedendo l’istituzione di zone rosse. Ma, ad oggi, non mi sembra ci siano i presupposti. Le Regioni non hanno nessun poter per imporre restrizioni alla mobilità delle persone. Io mi sento italiano, parte di una bellissima comunità. Durante l’emergenza coronavirus abbiamo accolto e curato nei nostri ospedali molti lombardi ma facciamo sempre così, accogliamo tutti, è nella nostra indole. E’ chiaro che bisogna farlo in sicurezza”.