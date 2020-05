Emergenza Covid-19, dal 3 giugno nessuna quarantena per chi arriva in Puglia, Emiliano “E’ arrivato il momento di riaprire il paese”

0 SHARES Condividi Tweet

Dal 3 giugno cade l’obbligo di quarantena per 14 giorni per tutti coloro che arriveranno in Puglia. I confini regionali tornano a riaprirsi.

Fino al 3 giugno chi arriva in regione deve comunicare la sua presenza all’Asl o al medico di base e restare in isolamento per 14 giorni.

Emiliano è stato intervistato su questo argomento daSky Tg24: “E’ arrivato il momento di riaprire il Paese a condizioni di normalità e la condizione di normalità fondamentale è la libertà di circolazione. Se qualcuno arriva in Puglia potremmo chiedergli la cortesia, non l’obbligo, di segnalare la propria presenza e di tenere memoria dei contatti. Quanto alla libera circolazione, per Emiliano non ci saranno ostacoli e anche i conflitti tra le Regioni non sono così forti come si può immaginare. C’è ovviamente il tentativo da parte di alcune Regioni che hanno livelli epidemiologici bassissimi di mantenerli».

Emiliano ha anche detto che: «I governatori non hanno il potere di chiudere le proprie Regioni e io per garantire la libertà di movimento non posso chiedere una regola che non sia imposta dal Dpcm. Quello che si può fare è, per esempio, chiedere a coloro che vengono di segnalare la loro presenza e di tenere memoria dei contatti che hanno con la popolazione locale o con altre persone. Questa è la chiave del futuro dopo il lockdown, mentre prima abbiamo messo in quarantena tutti, adesso dobbiamo capire come mettere immediatamente in quarantena eventuali contagiati e i loro contatti stretti. L’app Immuni serve a questo fine».