Bari, durante la notte uomo ubriaco alla guida della sua auto finisce la sua corsa contro altre 5 auto parcheggiate

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la notte appena trascorsa un uomo di35 anni, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo e ha impattato contro 5 auto che erano parcheggiate, sfasciandole.

L’uomo, che in seguito è risultato anche positivo al test che rivela la presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo, era in Via Viterbo quando non è più riuscito a controllare la sua auto.

Sul post sono intervenute le forze dell’ordine che, con mezzi speciali, hanno provveduto anche a bonificare la strada che era invasa da olii e detriti delle auto sfasciate.