Ha solo 5 anni, decide di far una passeggiata, apre la porta ed esce, i poliziotti la trovano e la portano da loro in centrale

Una bambina di soli 5 anni era stata affidata dai genitori a dei vicini durante l’orario di lavoro.

Questa vicenda è accaduta a Milano.

La piccola, imprudentemente ha deciso di uscire per fare una passeggiata.

Mentre passeggiava per strada è stata vista dal titolare di un bar in via Padova angolo via Pasteur che l’ha fatta entrare ha allertato la polizia e l’ha tenuta con se nel locale fino al loro arrivo.

E’ arrivata immediatamente una volante che ha preso la bambina e l’ha portata in centrale dove l’ha intrattenuta facendola giocare e dandole la colazione.

Poi i poliziotti hanno contattato i genitori.