Vittorio Sgarbi scoppia a piangere in diretta a “Io e te”, Pierluigi Diaco in forte imbarazzo

Ospite da Pierluigi Diaco a “Io e te” Vittorio Sgarbi che si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata con il padrone di casa mettendo a nudo tutte le sue emozioni.

Un Vittorio Sgarbi così non l’avevamo ma visto ma nella puntata di “Io e te” si è asciato andare e non ha trattenuto le lacrime.

Vittorio Sgarbi ha voluto ricordare il filosofo, suo grandissimo amico, Giulio Giorello, che è morto pochi giorni fa a 75 anni , dopo aver lottato contro il coronavirus.

Il filosofo è morto in seguito a delle complicanze cardiache.

Vittorio Sgarbi, tra le lacrime, ha detto: “E’ vero che anch’io appartengo alle persone mature che si comportano sempre come ragazzi, ma lui era di una dimensione quasi … Insomma non doveva morire”.

E poi ha anche aggiunto: “E’ stato ricoverato per il coronavirus. Io aspettavo che uscisse e infatti è uscito dieci giorni fa. Ha fatto in tempo a sposare la compagna tre giorni fa. E’ morto probabilmente per una malattia cardiaca, affaticato dal coronavirus”.

Vittorio Sgarbi ha appreso la notizia che lo ha sconvolto, dalla sorella, Elisabetta.

Vittorio Sgarbi ha precisato che poche volte gli è capitato di piangere per persone scomparse , per i genitori e per uno zio a cui teneva particolarmente ma per Giorello il dolore è stato davvero incontenibile.