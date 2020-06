Addio alle mascherine a fine giugno a dirlo è il primario del San Raffaele, il prof Alberto Zangrillo

0 SHARES Condividi Tweet

Il Prof Alberto Zangrillo torna a parlare del Covid-19 e questa volta fa una previsione su quando finiremo di indossare le mascherine.

Alberto Zangrillo è il primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano e il medico di Silvio Berlusconi.

Il Professore ha detto che:

“Il lockdown è stato efficace, anche se drammatico per l’economia. Il distanziamento intelligente è una buona misura. Ma se continueremo a comportarci bene, se seguiremo le norme igieniche che ben conosciamo, sono certo di una cosa: a fine mese, almeno all’aperto, faremo a meno delle mascherine”.

Secondo Zangrillo il Covid-19 non è più così violento: «Il Covid 19 c’è ancora, non è mutato, ma l’interazione virus-ospite non dà più la malattia. I tamponi più recenti hanno mostrato una carica virale di gran lunga attenuata rispetto ai prelievi di uno-due mesi fa. E’ ora di ribadire una cosa: un paziente positivo non è malato. E il numero giornaliero dei contagi non ingrossa le fila dei malati. Punto. Gli italiani sono già stati terrorizzati abbastanza. E soprattutto disinformati. Ciò malgrado hanno saputo capire: ora diciamogli le cose come stanno», afferma Zangrillo. «Certo è essenziale che si comportino con la diligenza del buon padre di famiglia, per usare le parole del codice civile. Le precauzioni devono restare».