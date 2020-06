Zanardi, il figlio Niccolò gli scrive: “Forza Papà, ti aspetto”

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Zanardi è ancora ricoverato presso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in prognosi riservata e l’affetto che si sta muovendo per lui, in suo nome è immenso.

Oggi il figlio, Niccolò ha scritto per lui questa dedica: “Forza papà, ti aspetto, torna presto”.

Accanto a questa scritta una foto di un primo piano suo e di Alex e due cuori.

Alex Zanardi, 53 anni e atleta paralimpico sta tenendo l’Italia con il fiato sospeso da quando, venerdì scorso ha avuto quel terribile incidente che gli ha procurato un fracasso faciale.

Sotto la dedica d Niccolò in tanti hanno commentato: “Tuo papà è forte Niccolò ed è il miglior esempio per tutti noi” oppure “Tornerà, vedrai, è una roccia”.

Gli ultimi bollettini medici parlano di parametri “cardio-respiratori e metabolici” stabili ma gravi e i sanitari che lo hanno in cura pensano che la settimana prossima potranno iniziare a diminuire la dose di sedazione.

Dopo che i medici avranno svegliato Zanardi dal coma farmacologico valuteranno le sue condizioni neurologiche.