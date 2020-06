Diaco a “Io e te”, modi bruschi con l’ospite Jo Squillo: «Datte una calmata», il web “qui finisce male”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco è il padrone di casa della trasmissione targata Rai 1 “Io e te”.

In studio Diaco ha sempre tanti personaggi famosi a cui rivolge interviste che diventano sempre chiacchierate tra amici. Ma Pierluigi Diaco è sempre molto diretto anche con i suoi ospiti in studio e, quando c’è qualcosa che non va, chiarisce subito in modo diretto e senza equivoci.

Diaco ha come ospite Jo Squillo

Qualche giorno fa ha avuto in studio ospite Jo Squillo con laquale ha fatto un’intervista chiacchierata che fin da subito è apparsa un po’ “tirata”.

Jo Squillo, durante l’intervista ha raccontato la sua carriera che è ormai lunga vent’anni ma, già dalle prime battute, il web ha commentato che i toni che Pierluigi Diaco usava con lei erano poco garbati

Jo Squillo, quando è arrivata in studio, ha regalato a Diaco una torta vegana e il padrone di casa per tutta risposta le ha detto: «Rispetto il tuo pensiero, ma non lo condivido. Non sopporto i vegani che fanno la lezioncina sul mangiare».

“Datte una calmata”

Durante l’intervista Jo Squillo ha detto a Diaco quali eranogli slogan che ha usato quando faceva le dirette social durante il lockdown ma li ha pronunciati molto velocemente e, a quel punto, Diaco le ha detto «Datte una calmata», facendole capire che gli dava fastidio e non apprezzava la velocità con cui stava parlando.

Quando poi Jo Squillo ha raccontato che i suoi genitori sono morti poco prima che lei andasse all’Isola dei famosi e si è commossa dicendolo, Diaco le ha risposto: «Il dolore bisogna viverlo, non fingere che vada tutto bene davanti alle telecamere. Chi ha dato la notizia della morte dei tuoi alla stampa?».

Il paragone tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo

Nella trasmissione, accanto a Pierluigi Diaco c’è sempre Katia Ricciarelli che cura anche un momento dedicato alla posta del cuore.

Spesso Pierluigi Diaco chiede alla Ricciarelli di interagire con gli ospiti in studio e l’ha fatto anche con Jo Squillo.

Infatti, quando Jo Squillo, stava raccontando che negli anni 80 era famosissima e la conoscevano ormai tutti, Diaco ha chiesto alla Ricciarelli cosa facesse lei negli anni 80 e quest’ultima ha risposto: «Cantavo nei più grandi teatri internazionali davanti a principi e principesse, ma niente di che».

Il web è esploso di fronte a questo trattamento nei confronti di Jo Squillo che non si è scomposta per nulla ma su Twitter in molti si sono chiesti: «Ma perché la tratta così?», o, anche: «Finisce in lite».

Però gli utenti del web hanno voluto anche sottolineare la compostezza di Jo Squillo di fronte a questo trattamento e hanno commentato: «Sempre gentile ed educata»