‘Ndrangheta, arrestato Giorgio De Stefano imprenditore-boss, è il compagno di Silvia Provvedi, papà da qualche giorno

0 SHARES Condividi Tweet

Una retata che ha portato in carcere 21 persone tutte appartenenti alle famiglie De Stefano-Tegano di Reggio Calabria ritenuto uno dei clan più pericolosi di tutta la Calabria.

Gli arresti sono avvenuti in diverse città italiana e Reggio Calabria, Milano, Como, Napoli, Pesaro, Urbino e Roma.

Tra gli arresti non ci sono boss ma anche persone insospettabili come Giorgio De Stefano compagno di Silvio Provvedi “del duo “Le Donatella” ex compagna di Fabrizio Corona.

Giorgio De Stefano era diventato papà da qualche giorno. Lui era il figlio illegittimo del boss Don Paolino. Imprenditore di successo, aveva conosciuto Silvia Provvedi subito dopo che la showgirl aveva chiuso la tormentata storia con Fabrizio Corona.

Giorgio De Stefano da anni non viveva più a Reggio ma a Milano dove era un assiduo frequentatore del Jet set.