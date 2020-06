Elisabetta Gregoraci, Pupo lancia una bomba: “Ho vissuto dei momenti con lei che…”

0 SHARES Condividi Tweet

Pupo è stato riconfermato nella veste di opinionista accanto ad Alfonso Signorini per la prossima edizione de Grande Fratello Vip, che partirà dalla metà del mese di settembre e sarà trasmessa da Italia 1.

Per l’occasione è stato intervistato dal settimanale Chi.

Pupo rilascia un’intervista a “Chi”

Ad affiancare Alfonso Signorini e Pupo, in queste ore sta circolando il nome di Elisabetta Gregoraci anche se conferme non ce ne sono e, inoltre, pare che l’idea non piaccia a Flavio Briatore, che starebbe spingendo a che Elisabetta Gregoraci rinunci a tale proposta.

Ma, proprio a proposito di Elisabetta Gregoraci, Pupo ha detto: “Darebbe grandi spunti”.

E poi ha tenuto a spiegarsi meglio e a raccontare qualcosa del passato che li ha visti già lavorare insieme: “L’ho lanciata come mia valletta nel programma che si chiamava Il Malloppo. Ho vissuto con lei dei momenti che potrei raccontare soltanto in trasmissione”.

E poi ha aggiunto anche: “Ho avuto solo un periodo di frequentazione professionale con la Gregoraci durante il quale penso di averle dato una mano e di aver collezionato ricordi curiosi. Il suo ingresso al GF Vip sarebbe una coincidenza

che mi attira molto”.

Chissà se Pupo racconterà altro in trasmissione qualora dovesse decidersi per Elisabetta Gregoraci al suo fianco.

Poi, a proposito del programma che sta per iniziare, ha detto: “Sono felice che Alfonso Signorini mi abbia riconfermato e mi abbia eletto a sua spalla. Siamo compagni di avventura ideali perché in lui convivono l’alto e il basso, la cultura alta e quella popolare, in me convivono il basso e il più basso: lui è colto per

definizione, io sono colto sul fatto perché mi faccio beccare sempre, quindi siamo un mix esplosivo, il re e il principe dell’imprevedibilità”.

Pupo parla di Giulia De Lellis

Pupo ha parlato anche dell’eventualità che al suo fianco ci sia Giulia De Lellis nel ruolo di opinionista e ha commentato così questa eventualità: “Io voglio stare a fianco di Signorini e voglio che l’altro opinionista sia al mio fianco, quindi al fianco del fianco di Signorini, e ci vuole sicuramente una donna. La De Lellis

non mi dispiace perché è brillante, spigliata, ho visto che fa grandi cose sui social.

Non ha mai letto un libro? Trovamene una che l’abbia fatto… bisognerebbe chiamare la Alberti. Alfonso ha letto tutto, ma anch’io nel mio piccolo ho una libreria con

Moravia, Pratolini, Schopenhauer: troppa roba, ci vuole proprio una che non abbia mai letto”.