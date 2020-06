Vita in Diretta, le donne della redazione scrivono alla Cuccarini difendendo Matano tranne una, Antonella Delprino che spiega perché lei non ha voluto firmare quella lettera

0 SHARES Condividi Tweet

E’ da giorni che va avanti la diatriba che ha visto contrapposti Lorella Cuccarini da una parte e Alberto Matano dall’altra. Durante tutta la stagione di “Vita in diretta” pareva che i due andassero d’accordo e si stimassero, ogni tanto veniva fuori qualche voce che parlava di insoddisfazioni di Lorella a proposito degli spazi meno importanti che le venivano riservati ma poi tutto veniva messo a tacere fino alla lettera arrivata poco prima della messa in onda della trasmissione firmata da Lorella Cuccarini e inviata a tutta la redazione de Vita in diretta dove, senza citarlo mai, Lorella ha qualificato Alberto Matano maschilista dall’ego smisurato.

La risposta della parte femminile della redazione de Vita in diretta

La risposta delle donne della redazione di Vita in diretta non si è fatta attendere.

Nella lettera si legge così: “Abbiamo provato smarrimento e incredulità per le tue parole. Non ci aspettavamo una conclusione come questa. Fare finta di niente sarebbe la soluzione più semplice ma sentiamo il bisogno di dover dire la nostra, da donne. Stentiamo ancora a credere, alle accuse di maschilismo rivolte ad Alberto. La nostra esperienza di lavoro con lui è stata caratterizzata da rispetto e riconoscimento professionale. Da grande giornalista, Alberto ha saputo valorizzare ognuno di noi nel proprio ruolo, con passione, generosità e intelligenza, avendo sempre come obiettivo la qualità del programma”.

Perché Antonella Delprino non ha firmato

Subito, però è balzato agli occhi che mancava una firma anche molto importante della redazione femminile, quella di Antonella Delprino, volto e firma storica de Vita in diretta.

Sui social gli utenti le hanno chiesto come mai lei non avesse firmato e se quella mancanza della firma volesse intendere che condivide tutto ciò che ha dichiarato Lorella Cuccarini su Alberto Matano.

La risposta dell’inviata Antonella Delprino non si è fatta attendere e ha scritto così: “Perché non ho firmato la replica? Sapevo che quella risposta sarebbe diventata pubblica. Sono all’antica. Lorella e Alberto riceveranno la mia risposta. Non voi”.

Questa risposta non chiarisce assolutamente la sua posizione che è rimasta e rimarrà un mistero salvo che poi una delle due parti Lorella Cuccarini e Alberto Matano non vorranno rendere pubblica qualche loro dichiarazione a questo proposito. Alberto Matano, dal canto suo, non ha mai alimentato questa polemica ma ha adottato un comportamento di gelo nei confronti di Lorella Cuccarini durante l’ultima puntata di Vita in diretta.