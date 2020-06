Naike Rivelli, Barbara D’Urso la denuncia e Ornella Muti gira un video mentre va dai carabinieri “Cara Barbara i figli non si toccano”

0 SHARES Condividi Tweet

Una storia senza fine quella tra Naike Rivelli e Barbara D’Urso che, da amiche, si sono trasformate in acerrime nemiche.

Naike Rivelli, difesa a spada tratta dalla mamma Ornella Muti, è stata denunciata da Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso denuncia Naike Rivelli

Vediamo cosa è accaduto.

Mamma e figlia, postano un video sui social dove si vedono le due bellissime donne a spasso.

Ad un certo punto Naike Rivelli chiede alla mamma: “Dove stiamo andando mamma? E Ornella Muti risponde: “A fare una passeggiata. Ma dai carabinieri. Il perché chiediamolo alla signora Barbara d’Urso“.

Questo video è stato poi postato sul profilo Instagram di Naike.

Poi nel video si vede Ornella Muti fuori dalla caserma dei carabinieri che dice: “Sono qui perché i figli non si toccano, cara Barbara d’Urso poi una mamma amica che denuncia i figli… Forse non siamo così amiche”.

Barbara D’Urso ha denunciato Naike Rivelli perché quest’ultima ha detto che la D’Urso ha un amante di cui non vuole parlare e di cui nessuno deve venire a conoscenza negli studi di Cologno Monzese.

Barbara D’Urso ha innanzitutto negato che fosse vero e poi ha deciso di denunciarla.

Il video riprende quando Naike e Ornella sono a casa loro e parlano tra loro dicendo: “Con tutto quello che fa lei ( riferendosi a Barbara D’Urso) si mette a denunciare… Parla di tutti, tira fuori cose orribili…”.

Ma il colloquio tra le due donne continua a Naike dice, sempre parlando con la mamma: “Prima mi chiamava come opinionista ora mi denuncia. Vorrei che mi lasciasse in pace”

Questo post messo sui social, Naike l’ha intitolato: “Una Domenica Legale. È Un paese libero o no? – Mi accusa di averla sfruttata per farmi pubblicità, ma se lo avessi voluto fare avrei sfruttato il nome di mia madre, famosissima, e non quello della regina del trash”.

Ma anche Ornella Muti vuole aggiungere la sua e dice: “Il nostro target è diverso …Non ci posso credere che abbia fatto una cosa così a Naike.”

La reazione di Barbara D’Urso

Questa video e questo colloquio tra mamma e figlia è avvenuto domenica 28 giugno e, ad oggi non c’è stata alcuna risposta da parte di Barbara D’Urso che, probabilmente starà meditando su come difendersi da tutto questo.

Le tre donne fino a poco tempo fa erano davvero molto amiche poi l’equilibrio si è rotto e sono finite addirittura dai carabinieri.