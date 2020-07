Giancarlo Magalli, arriva un’accusa terribile da Marcello Cirillo “Vi do una notizia …

0 SHARES Condividi Tweet

Questa estate ci sono alcuni conduttori televisivi che sono al centro di polemiche davvero brutte. Dopo la volta di Pierluigi Diaco che sta subendo diversi attacchi da colleghi e non ora, è la volta di Giancarlo Magalli.

Il rapporto tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

Tutti sanno in che pessimi rapporti siano Adriana Volpe e Giancarlo Magalli che, dopo essere stati colleghi nella trasmissione televisiva “I fatti vostri” per diversi anni, ora si incontrano solo nella aule di tribunali.

Giancarlo Magalli è stato accusato da Adriana Volpe di averla offesa pesantemente quando lui ha detto che tutti sanno come mai Adriana Volpe lavori in tv alludendo non certo alla sua bravura e professionalità.

Recentemente Adriana Volpe ha messo su un siparietto con Alessio Viola, suo attuale collega nella trasmissione “Ogni mattina”, prendendo in giro Magalli.

Infatti, la Volpe ha fatto gli auguri di compleanno in diretta a Viola rivelando l’età come anni fa aveva fatto con Magalli e per questo motivo era stata offesa molto pesantemente.

Viola le ha detto: “Allora sei recidiva, ci sei cascata di nuovo”.

Magalli non ha preso di buon grado questo sfottò nei suoi confronti e ha fatto un post dove ha scritto gli ascolti bassi che sta riscuotendo questo nuovo programma della Volpe e un emoticon che invita a stare zitti.

Adriana Volpe, il mattino dopo in trasmissione ha replicato all’attacco di Magalli rispondendogli di non permettersi di dirle di stare zitta.

In sua difesa è intervenuto anche Marcello Cirillo che ha preso le difese della Volpe.

Marcello Cirillo fa una dichiarazione bomba

E’ delle ultime ore la notizia che nella prossima edizione de “I fatti vostri” non ci sarà accanto a Magalli il musicista Demo Morselli.

A questo proposito è intervenuto Marcello Cirillo che ha detto: “Chiedetevi il motivo. Chi non ha mai litigato con Magalli?”

E poi ha aggiunto: “Anche Demo è stato fatto fuori dal programma … Trovatemi una persona che non ha mai litigato con Giancarlo Magalli“.

E, ancora: “Vi do la notizia. Il maestro Morselli non ci sarà. Chiedetevi il motivo … Demo si ritrova a non avere più un futuro. Per colpa di chi? Starà a casa tutto l’anno. Siamo amici e fratelli. Poi colleghi. Adesso anche compagni di sventura”.

Ora attendiamo che Giancarlo Magalli risponda in questo botta e risposta estivo che sembra non avere fine.