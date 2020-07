Belen interviene per smentire le voci su Stefano e Alessia “non è vero niente, non esiste nessun messaggio e nessun ipad, ora io e Alessia …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ di poche ore fa l’intervento di Belen che smentisce tutte le voci che girano su una presunta love story tra suo marito, Stefano De Martin e Alessia Marcuzzi.

Fino ad ora Belen era rimasta in silenzio e l’unico intervento suo da quando è scoppiata la bomba della rottura del suo matrimonio era stato un video in cui prendeva in giro Stefano facendogli il verso e dicendo, come lui aveva detto in un video che aveva postato sui social “Quando mi innamorerò…”

Poi, da parte di Belen, il silenzio.

Belen e il suo nuovo amore

Belen in questo giorni era stata avvistata Capri insieme alla sua nuova fiamma, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.

I due sono stato fotografati in giro per Capri in atteggiamenti molto affettuosi e immortalati sulla copertina “Chi” di Alfonso Signori mentre si baciavano.

Il web si era scatenato invitando Belen a far passare un po’ di tempo dalla fine del matrimonio prima di buttarsi tra le braccia di un altro ma Belen appare moto serena tanto che è stata vista anche chiacchierare amabilmente anche con Nina Moric con la quale ha sempre avuto un rapporto burrascoso , infatti entrambe ex di Fabrzio Corona in passato hanno molto litigato e si sono offese reciprocamente.

Belen smentisce la storia tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Dopo che è scoppiata la bomba del tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi c’erano state le smentite di Stefano e Alessia ma Belen era rimasta in silenzio.

Si era anche saputo che, per ironia della sorte in questi giorni sono tutti e tre a Capri ognuno con la propria compagnia e Alessia con il marito Paolo Calabresi.

Il gossip si era scatenato e ci si chiedeva cosa sarebbe accaduto se i tre si fossero incontrati ma ora è intervenuta Belen che ha scritto così sui social: «Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca. Non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere».

E a chiusa: «Decideremo insieme come muoverci, perché trovo di cattivo gusto leggere le cazz*** che ho letto in questi giorni».

La smentita di Belen ha certamente un peso diverso da quella di Stefano e Alessia e ora tutte le voci su questa love story mai esistita dovranno placarsi.