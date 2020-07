Alberto Matano dopo settimane di silenzio torna sui social con una foto e una frase eloquente

0 SHARES Condividi Tweet

La fine de Vita in diretta condotta da Lorella Cuccarini e Aberto Matano è stata una vera bomba.

Poche ore prima che andasse in onda l’ultima puntata, infatti, Lorella Cuccarini ha scritto una lettera, che ha reso pubblica, di ringraziamento a tutta la redazione dedicando loro parole di stima e l’affetto ma ha fatto un’eccezione, quella per Alberto Matano che senza nominarlo mai ha attaccato duramente.

La lettera di Lorella Cuccarini ad Alberto Matano

Lorella Cuccarini ha scritto una lettera alla redazione di Vita in diretta ringraziando per l’affiancamento e il supporto per i mesi durissimi a causa del coronavirus ma poi ha attaccato Alberto Matano definendolo un uomo dall’ego smisurato.

Dopo la lettera i due sono andati in onda ma il gelo che c’era era palpabile e, quando alla fine della trasmissione Matano l’ha salutata, lei non ha ricambiato i saluti ma ha salutato solo il pubblico dicendo “non so dove e non so quando ma ci rivedremo”.

Infatti, Lorella Cuccarini non sarà alla conduzione de Vita in diretta e pare che ci sarà Alberto Matano da solo.

E’ notizia delle ultime ore che Lorella Cuccarini condurrò Lo Zecchino d’Oro e poi, probabilmente una trasmissione in coppia con Pippo Baudo sulla falsa riga di “Fantastico”, storica trasmissione degli anni ‘80 che l’ha fatta debuttare come ballerina.

La foto e il post di Matano

Dopo la lite silenziosa tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano in moti hanno preso posizione, chi a favore dell’uno chi dell’altro.

A favore di Alberto Matano si è schierata parte della redazione femminile de Vita in diretta e alcune giornaliste della Rai, sue ex colleghe; dalla parte della Cuccarini, Pierluigi Diaco che con Matano ha anche litigato nei corridoi Rai.

Matano per tutto questo tempo è rimasto in silenzio e non è più comparso sui social.

Solo qualche giorno fa ha postato una foto che lo ritrae in barca e, a corredo della foto ha scritto la seguente didascalia: “Viva la libertà!”, aggiungendo come hashtag #ciao #amici #love #estate2020.

In tanti hanno messo il like a questa sua foto per esempio Eleonora Daniele.

Dall’autunno Matano tornerà alla conduzione de Vita in diretta e si lascerà dietro tutte le polemiche che hanno accompagnato la conduzione in coppia 2019-2020.

Lorella Cuccarini, che all’inizio si pensava fosse fuori dalla Rai, ora, invece, si dice che tornerà .

Tra i due è finita malissimo e le voci che c’erano durante tutta la conduzione de Vita in diretta che parlavano di dissapori e litigi e che erano state messe a tacere, sono ritornate prepotentemente a galla solo per l’ultima puntata.