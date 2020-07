Chiara Ferragni posta una foto, i suoi follower le dicono che non ha cellulite lei posta un’altra foto e dimostra il contrario

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez formano una coppia amatissima. Impegnatissimi nel sociale si schierano in ogni battaglia, l’ultima contro il negazionismo di Bocelli a proposito del Covid. Andrea Bocelli, infatti, ha detto che non ha mai conosciuto una persona che per il covid è finita in terapia intensiva e, prontamente è intervenuto Fedez proponendogli di presentargli un suo amico 18enne che, a causa del covid ha dovuto subire il trapianto di entrambi i polmoni.

Bocelli, a seguito di tutti gli attacchi ricevuti, ha chiesto scusa.

Chiara Ferragni posta una foto che mostra il suo fisico perfetto

Chiara Ferragni in questo periodo è in vacanza con la sua famiglia e il suo piccolo Leon in giro per l’Italia promuovendo le belezze del nostro paese e la cultura. Anche per questo c’è chi la sta attaccando insieme al marito Fedez e chi invece la difende. Per esempio, ha avuto i complimenti da Fitto perché sta mostrando le bellezze della Puglia.

Chiara Ferragni, in una delle ultime foto, si è lasciata ritrarre con indosso un micro bikini che mette in evidenza il suo bellissimo fisico. Però, a quanti le hanno fatto i complimenti dicendole che non ha un filo di cellulite ha risposto, con tutta sincerità, che anche lei ce l’ha e in un’altra foto ha messo in evidenza il difetto ingrandendo la foto sulle parti incriminate.

Infatti, una follower le ha scritto: «Sei bellissima, ma come fai a non avere un inestetismo? Neanche a la cellulite?». E lei :«Ce l’abbiamo tutte, dipende solo dalla posizione e dalla luce».

Ha mostrato coraggio e sincerità ed è stata, per questo, ancora più ammirata.

C’è chi le foto le ritocca e chi mette in evidenza i propri difetti facendo capire a tutti che nessuno ne è esente.

Chiara Ferragni fa una dichiarazione sulle sue insicurezze

Chiara Ferragni, qualche giorno fa ha dichiarato che fino a poco tempo fa aveva delle grandi insicurezze che riguardavano la sua pelle.

E ha raccontato così: «Fino a qualche anno fa, ero molto insicura riguardo la mia pelle, perché non era perfetta ed ero ossessionata da questo».

E poi ha aggiunto: «Quando ho iniziato a essere più sana e meno ossessionata, anche la mia pelle è iniziata a cambiare. Non è mai completamente perfetta, ma mi piace e l’accetto in questo modo».