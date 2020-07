Elisa Isoardi prima in silenzio ma ora chiede aiuto ad Antonella Clerici “ti prego, pensaci tu”

0 SHARES Condividi Tweet

La “Prova del cuoco” è terminata ma non per la pausa estiva , è terminata definitivamente. Questo è quanto hanno deciso i vertici Rai ritenendo che sia un programma che non ha più niente da dire al pubblico italiano. Il programma, che va in onda da circa 20 anni, ha visto al timone all’inizio Antonella Clerici, poi Elisa Isoardi che l’ha sostituita durante il periodo della maternità, poi ancora la Clerici e, infine, quando Antonella ha deciso di ritirarsi un po’ di più a vita privata la Isoardi ancora una volta.

La prova del cuoco non andrà più in onda

E’ stato un programma un po’ tormentato dal punto di vista della conduzione perchè fino a quando Antonella Clerici non è rimasta incinta era lei a condurlo e lo aveva forgiato a sua immagine e somiglianza. Antonella e tutti i suoi collaboratori hanno portato questo programma, nato un pò in sordina, a degli ascolti davvero importanti ma poi, quando Antonella è rimasta incinta e si è dovuta allontanare, il suo posto l’ha preso la Isoardi che ne è rimasta ben attaccata anche quando la Clerici sarebbe potuta tornare. In quel periodo Antonella non ha trascorso giorni facile perché, come lei stessa ha avuto modo di raccontare, ha avuto la sensazione che il programma le fosse stato strappato. Ma poi, dopo un Sanremo strepitoso condotto dalla Clerici, è tornata al suo posto fino a quando non ha deciso di volersi allontanare per un po’ dalla tv. Ed è tornata Elisa Isoardi.

Ora il programma è stato cancellato ma al suo posto andrà in onda un altro programma questa volta condotta, di nuovo da Antonella Clerici.

Elisa Isoardi si appella ad Antonella

Elisa Isoardi ha rivelato che per molto tempo è rimasta all’oscuro dei programmi che aveva la Rai circa il proseguo o meno della trasmissione salvo poi sapere che la stessa era stata cancellata.

Ora che ha saputo che il suo posto verrà preso da Antonella Clerici con un nuovo programma che si chiamerà “È sempre mezzogiorno”, ha deciso di fare un appello ad Antonella e le ha detto così: “Antonella, per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione”

E poi ha concluso così: “Mi dispiacerebbe proprio tanto se Antonella non lo facesse”