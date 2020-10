Terribile incidente stradale sulla statale 16 tra Bari e Giovinazzo, due feriti gravi e strada chiusa al traffico

0 SHARES Condividi Tweet

Gravissimo incidente si è verificato nelle prime ore di oggi sulla statale 16 tra Santo Spirito e Giovinazzo. Un suv e un mezzo pesante, per cause ancora in via di accertamento si sono scontrati.

Il mezzo pesante era un autocompattatore di rifiuti. Il suv ha terminato la sua corsa contro il guardrail. Il mezzo pesante invece si è fermato al centro della carreggiata.

I due conducenti dei mezzi, entrambi feriti, sono stati trasportati in ospedale.

La strada, nel tratto interessato dall’incidente, è stata chiusa al traffico. In pochi minuti si sono formate lunghissime code.

Al lavoro i vigili del fuoco che stanno cercando di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.