Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini scontro con Canino e poi si scusa “non lo dovevo dire”

“Ballando con le stelle”, quest’anno è iniziato con i fuochi di artificio.

Ballando, anche da sempre è un programma elegante, raffinato condotto da magistralmente da una bravissima Milly Carlucci, quest’anno ha dovuto fare i conti, come tutti gli altri programmi, sia Rai che Mediaset con la pandemia e le restrizioni imposte da un protocollo che per gli studi televisivi è rigidissimo. Dalla esecuzione di questo protocollo sono emersi alcuni casi di positività al covid e per questo Ballando ha subito diverse fasi di arresto.

La coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Non è stato solo il covid ha influire sulla partenza fluida e spedita di Ballando ma anche l’intervento subito da Raimondo Todaro che è stato operato di appendicite ma ora è già tornato in pista accanto a Elisa Isoardi con la quale forma una bellissima coppia anche se Raimondo Todaro ha tenuto a precisare che accanto al suo letto di ospedale c’era la ex moglie Francesca Tocca con dalla quale Todaro ha avuto anche una bambina.

Quindi un bel rapporto con Elisa Isoardi ma ancora più bello con la ex moglie, Francesca.

La Isoardi e Todaro, comunque, fanno sognare che possa nascere un amore anche se Selvaggia Lucarelli ha stroncato la Isoardi e la sua simpatia verso Raimondo Todaro invitandola ad avere un amore vero e non uno per riempire le copertine dei giornali.

Alessandra Mussolini dice una frase ma poi si scusa con Canino

Alessandra Mussolini anni fa, durante una puntata di “Porta a porta” condotta da Bruno Vespa disse una frase di pessimo gusto a Vladimir Luxuria: “meglio fascista che fr….” .

Ieri Canino gliela ha ricordata e la Mussolini ha reagito così: “Ero in una trasmissione e si parlava di politica. A un certo punto, Vladimir Luxuria ha iniziato ad attaccarmi chiamandomi

fascista in maniera dispregiativa, non per quello che dicevo, ma per il mio cognome. Quando fai così, io divento matta. Però in un momento così, questa cosa non andava detta. Sia da parte mia

che di Vladimir ci sono state frasi completamente sbagliate e fuori luogo“.

Dunque, la Mussolini ha ammesso di avere sbagliato e anche se ha dato delle responsabilità di quanto accaduto anche a Vladimir Luxuria, nello stesso tempo ha chiesto scusa.