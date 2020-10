Selvaggia Lucarelli durissima contro Federico Fashion Style e tutta la sua clientela “il problema siete voi che ci andate da uno così …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ dall’inizio dell’estate che c’è un “botta e risposta” tra Selvaggia Lucarelli e Federico Faschion Style.

Uno accusa l’altra e volano parole grosse. E’ di queste ultime ora un altro attacco di Selvaggia Lucarelli , questa volta non solo contro il parrucchiere ma anche contro tutta la sua clientela.

Vediamo cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Federico Faschion Style e tutta la sua clientela

La loro diatriba è iniziata d’estate quando Federico, dopo essere stato in Sardegna in vacanza era tornato positivo al covid.

La Lucarelli lo aveva attaccato duramente per aver scelto la Sardegna come meta turistica ben sapendo dei vari focolai, mentre Federico, per tutta risposta le aveva suggerito di farsi dare un’aggiustatina ai capelli.

Ma questa volta è la Lucarelli che ricomincia e, dopo aver ricevuto da suoi follower alcune indicazioni e foto su come Federico lavori nel suo salone con la mascherina abbassata, ha scritto così sui social: “Anche oggi questo soggetto da 1 milione di follower (di cui mi mandate da mesi video che certificano il pessimo esempio chi è) lavora senza mascherina. Questo dopo la sua mirabile estate in Sardegna con Covid portato a casa e nel suo negozio, con conseguente quarantena per chi era entrato in contatto con lui, clienti compresi. Il problema però non è manco lui, ma voi che ci andate. Gente così va evitata come la peste… Anzi, come il Covid!”.

Ora si attende una risposta di Federico che certamente non tarderà ad arrivare.

Selvaggia Lucarelli manda una frecciatina a Federico Fashion Style

Qualche giorno fa Selvaggia Lucarelli aveva già iniziato nuovamente ad attaccare Federico, però, con una frecciatina che poteva essere interpretata in vari modi. I più l’hanno intesa rivolta proprio al parrucchiere. Selvaggia, infatti, aveva postato una sua foto mentre si trovava nel teatro di “Ballando con le Stelle” accanto a Guillermo Mariotto.

La foto è molto gioiosa e serena ma la didascalia abbastanza pungente , infatti Selvaggia aveva scritto così: “I capelli me li ha tagliati con grande abilità e soprattutto coraggio Antonio Pruno!” Tutti l’hanno intesa come una risposta dopo un po’ di tempo a Federico Lauri che, durante l’estate, in risposta a battute litigiose che si erano scambiati le aveva scritto così: “Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look!”

Ma a questa battuta cattivella, la Lucarelli aveva risposto: “La cosa migliore è che scrive su Instagram senza sapere neppure come si scrive Instagram, figuriamoci se gli affiderei le mie chiome!”