Isola dei Famosi 2021, bomba di Dagospia “Elisa Isoardi non si è ritirata per l’incidente all’occhio ma …”

L’Isola dei famosi, quest’anno, come del resto tutti gli altri anni, è seguitissima e i personaggi che sono andati a popolare l’isola piacciono anche se i loro caratteri molto forti, stanno facendo assistere al pubblico da casa a liti a volete anche un po’ troppo esagerate.

Tutti immaginano la difficoltà di vivere sull’isola, spesso anche senza cibo, infatti proprio con questi protagonisti la produzione, ad un certo punto, è stata costretta ad intervenire perchè non riuscivano a pescare e non stavano mangiano nulla all’infuori di poco riso.

Ilary Blasi li ha anche definiti “i peggiori concorrenti di tutte le edizioni” ma, in ogni caso, il programma ha un grandissimo seguito.

Elisa Isoardi si è dovuta ritirare dall’isola per un incidente all’occhio

Elisa Isoardi, che si era perfettamente integrata con l’isola e con il tipo di vita che là si conduce, ha subito un gravissimo incidente all’occhio ed è dovuta ritirarsi per degli accertamenti.

E’ accaduto che, mentre preparava il riso, a causa del forte vento, un lapillo le è entrato in un occhio provocandole moltissimo dolore e la produzione ha ritenuto più prudente che tornasse in Italia per sottoporsi a tutti gli accertamenti medici del caso.

Lei, appena è tornata, ha postato sui social una sua foto e a corredo ha scritto così: «Eccomi qua ragazzi con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene… Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita. Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI».

Dagospia lancia una bomba “Non si è ritirata per l’incidente all’occhio”

Dagospia, sorprendendo tutti ha lanciato una bomba asserendo che la Isoardi non si è ritirata dall’isola per l’incidente all’occhio me per altre motivazioni e ha scritto così: «Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘Ha firmato per otto puntate’. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti».