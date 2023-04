Pomeriggio 5, Barbara d’Urso fa uno scivolone e i telespettatori non capiscono cosa stia avvenendo, il web esplode di domande

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, giovedì 20 aprile, è andata in onda la puntata pomeridiana del contenitore condotto da Barbara d’Urso, Pomeriggio 5 ma nella parte finale, quella dei saluti, ai telespettatori non è tornato cosa è avvenuto. Vediamo di che si tratta.

Barbara d’Urso saluta ma qualcosa non torna

Ieri è andata in onda la puntata pomeridiana di Pomeriggio 5 sempre seguitissima e amatissima ma, al momento dei saluti i telespettatori hanno notato qualcosa di strano.

Infatti, Barbara ha salutato i telespettatori mandando in onda un video nel quale comparivano telespettatori di Pomeriggio 5 di tuta Italia che seguono il programma ma, ad un certo punto il video è stato tagliato. Per questo, da casa, ci si è chiesti, legittimamente come mai, quando poi la D’Urso è tornata in inda non ha commentato quel taglio improvviso ma si è limitata a mandare la pubblicità come se fosse tutto normale. I telespettatori hanno commentato che se la trasmissione fosse stata in diretta, la conduttrice avrebbe certamente commentato quel taglio repentino cosa che non è avvenuta.

La spiegazione è semplice: il programma è assolutamente dal vivo, ciò che è registrata è la parte dei saluti, quella che va in onda dopo le 18.26 perché dopo Pomeriggio 5 va in onda, dallo stesso studio, Studio Aperto e, pertanto, bisogna liberare la location per tempo.

Le dichiarazioni di Barbara D’Urso sul lavoro

Qualche giorno fa, la D’Urso ha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha parlato del suo lavoro e ha detto così: “La tv per me è un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: “Perfetto, mi invento altre cose”. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un po’! Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda serie, e poi il Metadurso“.

E di un suo possibile arrivo in Rai del quale si sta vociferando da un po’, ha detto: “Con me tutto può sempre accadere: sono la donna delle sorprese“.

Qualche giorno fa, la D’Urso ha postato una foto insieme a Lucio Presta con il quale aveva litigato e ha spiegato così la pace avvenuta: “Ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato per ore e abbiamo deciso di incontrarci nuovamente per capire perché per 25 anni siamo stati nemici sapendo la stima reciproca che aveva”.

E poi, ancora: “Io avevo fatto qualcosa che gli era dispiaciuto. Lui è stato feroce con me e lo ha anche ammesso, ma siccome la vita è breve e i conflitti, anche i più piccoli, non servono a niente, è molto meglio essere in pace. Io sono una che perdona, perdonerei tutti quelli che mi hanno massacrato finora”.