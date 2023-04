Bruganelli-Bonolis, lanciata la bomba: “Ecco perché hanno smentito la separazione”

0 SHARES Condividi Tweet

Da qualche tempo le voci su una separazione della coppia formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si rincorrono ma quando è stato dato per certo che lei sarebbe stata ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo per confermare ufficialmente la notizia, i due diretti interessati hanno preso posizione e hanno categoricamente smentito, con un video, la notizia. Ma ora ci sono altre novità che continuano a mettere pepe alla vicenda, vediamo di che si tratta.

Il video della smentita

Dopo che sui siti di informazione è venuta fuori la notizia che Sonia Bruganelli sarebbe andata nel salotto di Silvia Toffanin per annunciare la sua separazione da Paolo Bonolis, la coppia è apparsa in un video nel quale ha smentito la notizia. I due hanno detto così: “Siamo in difficoltà, ora che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo sito oppure non ci separiamo e lo mandiamo a quel punto al lastrico perché diventerebbe un sito di ‘fregnacce’. C’è un dilemma morale”. E lei: “Vabbè, pensiamoci, anche perché ce l’hanno detto adesso, dovremmo un attimo parlarne con figli e famiglia nel caso fosse… Magari prima che dessero le informazioni questi siti. A oggi non c’è una conferma e non c’è una smentita, non c’è niente… Il destino parlerà”. E Bonolis ha concluso: “Fatevi i c***i vostri”.

Le voci continuano: “Ecco perchè hanno smentito”

Dopo il video in cui la coppia smentiva la notizia prendendo anche in giro il sito che per primo la aveva divulgata, il settimanale Oggi, nella sua rubrica Non tutti sanno che, ha scritto così: “Si vogliono bene ma non è più amore”.

E, ancora: “I diretti interessati smentiscono con forza ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso”.

Ad alimentare le voci di un matrimonio in crisi ci aveva pensato proprio Sonia Bruganelli che qualche tempo fa aveva detto così in un’intervista: “Anche se sono sempre stata in coppia, non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo. Se un giorno non dovessi più stare con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui”.

E poi, ancora: “Noi non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme, di creare una famiglia e che, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi”.

E poi sulla figlia Silvia che è nata con importanti problemi di salute ha detto così: “Non sapevo come gestire questa cosa, ero impreparata. Mentre la mia famiglia pensava a me, è stato Paolo che concretamente si è occupato di nostra figlia. Non è stato facile. Per fortuna il tempo aiuta e la cosa non si è rivelata quel dramma che sembrava all’inizio. Ora Silvia sta bene, lavora nella mia agenzia“.