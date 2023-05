Silvia Toffanin mette tutti tacere sull’accusa a Pietro Orlandi, fretello di Emanuela di essere pagato per andare in tv

0 SHARES Condividi Tweet

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro pagato per andare in tv? Silvia Toffanin fa chiarezza dopo l’ospitata dell’uomo a Verissimo.

Emanuela Orlandi, il fratello pagato per andare ospite in tv? Da un pò di tempo non si fa altro che parlare di Pietro Orlandi, il fratello della giovane scomparsa completamente nel nulla quando aveva 15 anni. Pietro non ha intenzione di rassegnarsi e continua giorno dopo giorno a cercare la verità sulla sparizione della sorella. Sono passati 40 anni e ad oggi non c’è nessuna notizia, nessun corpo rinvenuto. Il fratello cerca di ottenere sempre delle risposte che purtroppo non arrivano. Pietro ha anche espresso il suo pensiero, dicendo che in Vaticano secondo lui qualcuno sa perfettamente che fine ha fatto sua sorella.

Emanuela Orlandi, il fratello continua a cercare la verità sulla scomparsa della sorella

Emanuela Orlandi è scomparsa da tanti anni, oltre 40 ed il fratello Pietro in tutto questo tempo non si è mai arreso ed ha sempre lanciato appelli per trovare delle risposte. E’ stato anche ospite in diverse trasmissioni televisive. Proprio nella giornata di ieri è stato ospite a Verissimo, e nel corso dell’intervista la padrona di casa ha chiesto all’uomo di commentare quanto fastidio provi nel sentire le critiche che però non hanno alcun tipo di fondamento.

Pietro Orlandi ospite a Verissimo, Silvia Toffanin fa chiarezza

Qualcuno ha sostenuto che Pietro abbia in qualche modo sfruttato il caso della scomparsa della sorella, per poter apparire in tv e guadagnare dei soldi.Silvia Toffanin però, ha voluto dire esattamente come stanno le cose, sottolineando che Orlandi non ha percepito alcun cachet. Anche Pietro Orlandi ha voluto dire la sua dicendo “Non prendo soldi. Le critiche? Ormai sono abituato”.

Il chiarimento di Pietro “Non prendo soldi”

Di certo in questi anni, Pietro ha sentito tante cose sul suo conto, ma lui non ha mai voluto dare retta a nessuno ed è andato avanti per la sua strada. Pietro Orlandi ha chiarito, quindi, di non prendere soldi per le sue ospitate, visto che il suo obiettivo è solo cercare la verità sulla scomparsa misteriosa della sorella.