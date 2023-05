Uomini e Donne, scoppia la lite tra Tina Cipollari e Elio Servo, i social si rivoltano

0 SHARES Condividi Tweet

Uomini e Donne, liti e tensioni tra l’opinionista Tina Cipollari e Elio Servo. Volano insulti “Sei grassa”, sui social è rivolta.

A Uomini e Donne gli animi sono sempre più tesi e ancora una volta a finire sotto i riflettori è stata lei, l’opinionista del programma condotto da Maria De Filippi. Tina Cipollari ha litigato con Elio Servo, il cavaliere che in passato ha corteggiato Gemma Galgani. Quest’ultimo proprio nel corso dell’ultima puntata è tornato ad attaccare Tina e quest’ultima sicuramente non si è risparmiata. Ma cosa è accaduto?

Uomini e Donne, lite e tensioni in studio tra Tina Cipollari e Elio Servo

Animi piuttosto tesi a Uomini e Donne, dove Tina Cipollari, la nota opinionista del programma ha litigato con Elio Servo. Quest’ultimo è il cavaliere approdato all’internod del programma per corteggiare Gemma Galgani. Il cavaliere ancora una volta è tornato all’attacco ed ha insultato l’opinionista più famosa di Uomoni e Donne.

L’opinionista provoca Elio, lui la critica pesantemente

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, giovedì 11 maggio, la Cipollari per provocare Elio, ha mangiato pane con burro e ricotta. Tina ha provocato in questo modo Elio, per via della sua allergia e proprio il cavaliere ha replicato dicendo “Mangia il burro, così diventi ancora più grassa”. Inizialmente Tina non ha replicato ed ha lasciato scivolare tutto, poi però Elio ha continuato, minacciando di denunciarla e li la tensione è iniziata a salire.

Tanti commenti sui social contro Elio Servo

“Ti prendo a schiaffi“, ha subito urlato Tina al cavaliere. Inevitabilmente è dovuta intervenire Maria De Filippi per evitare il peggio. Sui social molti hanno commentato quanto accaduto in puntata e tanti sono stati i commenti contro Elio Servo. “E’ body shamining, vergogna”, ha scritto un utente. E poi ancora “Più che un cavaliere, un gran cafone”. Di certo non è la prima volta che gli animi si surriscaldano a Uomini e Donne e che Maria De Filippi deve intervenire per cercare di calmarli. Tina Cipollari è una delle protagoniste indiscusse del programma, ma spesso è proprio al centro delle liti e discussioni.