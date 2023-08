Loretta Goggi stoccata a Mediaset: “Stanno rivoluzionando il GF ma così non avrà più senso”

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi stoccata a Mediaset: l’artista italiana di successo, discute Rai, Mediaset, politica e diritti delle donne.

Loretta Goggi, celebre artista italiana nota per il suo talento poliedrico, ha concesso un’intervista a La Repubblica, in cui ha parlato delle sue esperienze e dei recenti cambiamenti nel panorama televisivo di Rai e Mediaset. La lunga carriera di Loretta, ricca di successi e soddisfazioni, è stata al centro delle conversazioni, ma anche gli insuccessi e i rimpianti hanno trovato spazio nel racconto di questa icona dello spettacolo italiano.

TeleMeloni e la Politica secondo Loretta Goggi

Loretta Goggi, con sessant’anni di esperienza lavorativa nella Rai, ha commentato la recente rivoluzione delle poltrone nella televisione di Stato, ribattezzata “TeleMeloni”. La cantante ha espresso la sua prospettiva sulla situazione, sottolineando la natura ciclica dei cambiamenti nel mondo televisivo. Ha enfatizzato l’importanza della meritocrazia, auspicando che le scelte si basino sul talento e sulle competenze.

Loretta Goggi stoccata a Mediaset

Riguardo alla svolta anti-trash di Pier Silvio Berlusconi e agli effetti sui reality show, Loretta Goggi ha condiviso la sua opinione. Secondo lei, eliminare completamente il trash potrebbe stravolgere il format di programmi come il Grande Fratello. Ha sottolineato la necessità di trovare un equilibrio e di valutare attentamente le conseguenze delle decisioni prese.

Le Opinioni di Loretta Goggi sulle Personalità Politiche

Loretta Goggi ha condiviso alcune opinioni sulle personalità politiche femminili più influenti dell’Italia attuale. Ha sostenuto che Giorgia Meloni dovrebbe essere lasciata libera di lavorare, ma ha sottolineato l’importanza di non tornare indietro riguardo ai diritti delle famiglie. Riguardo a Ellie Schlein, segretaria del Partito Democratico, Loretta ha espresso la speranza che la sinistra parli a tutti, concentrandosi sulla presentazione di progetti piuttosto che limitarsi a critiche e attacchi.

La Carriera tra Passato, Presente e Rimpianti

Loretta Goggi ha ripercorso la sua carriera, ricordando i momenti di successo ma anche alcuni rimpianti. Ha menzionato due occasioni in cui si è pentita di alcune scelte lavorative. Nonostante i momenti difficili, la cantante ha condiviso la gioia di tornare in TV come giudice di “Tale e Quale Show” e come conduttrice di “Benedetta Primavera”.

L’Invecchiamento delle Donne nella Televisione

Loretta ha toccato un tema delicato riguardo alle donne nella televisione italiana, sottolineando come spesso alle donne non sia permesso invecchiare senza essere giudicate per l’aspetto fisico. Ha fatto notare la disparità rispetto agli uomini, i quali sembrano essere meno influenzati dall’età nella loro carriera artistica.