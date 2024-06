Incidente in A1, auto finisce in una scarpata, muore stimata insegnante pugliese, aveva 66 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente drammatico sulla A1: auto si ribalta e finisce nel canale di scolo, deceduta una donna di 66 anni.

L’incidente sulla A1 tra Orvieto e Fabro

Nel pomeriggio di domenica 9 giugno, un grave incidente stradale ha scosso l’autostrada A1 tra le uscite di Orvieto e Fabro, in direzione Firenze. Un’auto si è ribaltata finendo nel canale di scolo che costeggia la carreggiata, provocando la morte della conducente. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, e non sono state accertate le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, la polizia autostradale e i sanitari dell’elisoccorso, ma purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La vittima: Maria Teresa Morra

La vittima dell’incidente è stata identificata come Maria Teresa Morra, una donna di 66 anni di San Giovanni Rotondo. Maria Teresa, nata nel 1958, era una docente d’inglese in pensione che aveva insegnato presso l’Itis Di Maggio della città di San Pio. Era anche moglie dell’ex dirigente scolastico Francesco Gorgoglione. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità di San Giovanni Rotondo, dove Maria Teresa era conosciuta e rispettata per il suo impegno nell’educazione e nella formazione dei giovani.

Intervento dei soccorsi

Dopo l’incidente, i soccorsi sono stati tempestivi. I vigili del fuoco e i sanitari dell’elisoccorso hanno lavorato intensamente per estrarre Maria Teresa dall’abitacolo dell’auto, dove era rimasta incastrata. Purtroppo, nonostante gli sforzi, la donna è deceduta sul posto. La polizia autostradale sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Al momento, le generalità della vittima non sono state ufficialmente rese note, ma l’identificazione è stata confermata dai familiari e dalle autorità locali.