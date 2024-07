Puglia, cade mentre sale le scale della chiesa, muore sul colpo Anna Rita De Rosa

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Gallipoli: muore la sorella del rettore del Santuario della Madonna del Canneto a causa di una caduta improvvisa.

Un’improvvisa tragedia durante le celebrazioni

A Gallipoli (Lecce), ieri, durante le celebrazioni della festa del Santuario della Madonna del Canneto, una tragica caduta ha portato alla morte di Anna Rita De Rosa, sorella del rettore del santuario, don Gigi De Rosa. La vittima, 76 anni, era molto conosciuta nella comunità per il suo passato da maestra elementare. Mentre stava entrando nella chiesa insieme a un’amica, Anna Rita è caduta improvvisamente, presumibilmente a causa di un malore, sbattendo violentemente la testa all’indietro. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, la donna non ha più ripreso conoscenza.

La decisione di don Gigi De Rosa

Nonostante il dramma personale, don Gigi De Rosa ha deciso di proseguire con le celebrazioni previste per la festa, compresa la messa e la successiva processione in mare, un evento che ogni anno richiama migliaia di cittadini di Gallipoli. La decisione del parroco di mantenere le tradizioni religiose è stata vista come un atto di fede e di rispetto per la comunità che tanto amava sua sorella Anna Rita. La sua scelta ha permesso ai fedeli di partecipare ai riti con un senso di raccoglimento e di riflessione sulla fragilità della vita.

Il cordoglio della comunità

Oggi sono stati celebrati i funerali di Anna Rita De Rosa, un momento di grande commozione per tutta la comunità di Gallipoli. Molti ricordano Anna Rita non solo per il suo ruolo di maestra, ma anche per il suo impegno e la sua presenza costante in parrocchia accanto al fratello don Gigi. Il sindaco di Gallipoli ha espresso il proprio cordoglio, ricordando la vittima come una figura cara e rispettata. La tragica scomparsa di Anna Rita ha lasciato un vuoto profondo, ma ha anche rafforzato il senso di unità e di solidarietà tra i cittadini, che si sono stretti intorno a don Gigi e alla sua famiglia in questo momento di dolore.

