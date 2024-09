Auto invade corsia opposta e si schianta contro guardrail, perde la vita Alessandro Bisazza, aveva 52 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un grave incidente è avvenuto sull’autostrada Messina-Catania, causando la morte di Alessandro Bisazza. La dinamica è ancora in corso di accertamento.

Auto contro il guardrail

Nelle scorse ore, un drammatico incidente è avvenuto sull’autostrada Messina-Catania, dove un uomo di 52 anni, Alessandro Bisazza di Spadafora, ha perso la vita.

La sua auto, una Fiat Freemont, ha invaso la corsia opposta prima di schiantarsi contro il guardrail.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che l’uomo possa essere stato colpito da un malore.

I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo inutili. Bisazza stava probabilmente riportando a casa la compagna dopo aver festeggiato il compleanno di un nipote.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il sindaco di Spadafora, Lillo Pistone, ha espresso il suo cordoglio con un messaggio su Facebook:

“Esprimo costernazione e cordoglio per la tragica scomparsa di Alessandro Bisazza. Quello di stanotte è un evento incredibilmente doloroso che ha portato via da Spadafora uno dei suoi migliori figli. Alla sua famiglia vada il caloroso abbraccio da parte di noi tutti. Il nostro pensiero è rivolto anche alla sua compagna rimasta ferita nell’incidente.”

Il ricordo sui social

Sono numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social da parte di chi conosceva Bisazza. Un utente, Vale, ha scritto: “Eri un brav’uomo, Ale. Conservo il ricordo degli innumerevoli pranzi insieme, delle battute, delle risate, dei nomignoli e dei tuoi occhi dolci incontrati fino a pochissimo tempo fa. Ogni volta erano sorrisi e abbracci.” Un altro messaggio da Serena recita: “Un pezzo della mia vita è volato via. Un compagno di classe, un amico, una persona meravigliosa alla quale tutti volevano bene. Alessandro Bisazza, il mio ‘Bisaccia’, sempre sorridente, pronto allo scherzo e dotato di grande sensibilità, è ora in un altro posto, ma anche per sempre nel mio cuore.”