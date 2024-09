Puglia, tragico incidente all’alba, 20enne perde il controllo dello scooter e viene sbalzato sull’asfalto, morto sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un ragazzo di Brindisi è deceduto in un incidente stradale nel quartiere Sant’Elia. Il suo scooter è stato sequestrato per accertamenti.

Perde il controllo dello scooter

Un tragico incidente è avvenuto poco prima delle quattro del mattino del 15 settembre a Brindisi, in via Caduti di via Fani, nel quartiere Sant’Elia. M.C., un giovane brindisino di 20 anni, ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo scooter TMax.

L’incidente potrebbe essere stato causato dalle condizioni dissestate della strada. Il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto a circa dieci metri dal punto di impatto.

Inutili i tentativi di rianimazione

I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente dopo che alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Su disposizione del magistrato di turno, il mezzo è stato sequestrato per effettuare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.