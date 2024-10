Incidente nella notte, perde il controllo della moto e si schianta atterra, muore centauro 43enne, ferita la donna che era con lui

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo in via Montegrillo a Bacoli, nell’area flegrea della città metropolitana di Napoli. Un uomo di 43 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava con una donna di 36 anni, rimasta ferita e attualmente ricoverata all’Ospedale del Mare.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

L’incidente è avvenuto mentre i due percorrevano via Montegrillo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo, cadendo rovinosamente a terra. Il 43enne è morto sul colpo, nonostante l’intervento immediato del personale del 118. La donna che viaggiava con lui è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è stata curata e dichiarata fuori pericolo.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri di Bacoli per accertare le cause dello schianto, tuttora da chiarire. La salma della vittima è stata messa a disposizione delle autorità per una possibile autopsia, mentre le indagini proseguono per comprendere la dinamica dell’incidente.

Intensificati i controlli sulle strade di Napoli

L’incidente di Bacoli si aggiunge a un altro episodio avvenuto a Giugliano in Campania nella stessa notte, dove due ragazzine di 13 anni sono state investite da uno scooter. Trasportate all’ospedale pediatrico Santobono in codice rosso, le loro condizioni sono serie ma stabili. Anche il 16enne alla guida dello scooter è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Sangiuliano di Giugliano. Alla luce dei recenti incidenti, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli stradali, specialmente nelle serate più affollate della movida.