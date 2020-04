Coronavirus Bari, Decaro ribadisce un dato preoccupante: “In due settimane 68 morti in più della media qualcosa sta succedendo in città “

Già da qualche giorno si era detto del “caso Bari” e cioè che nella città di Bari il numero dei deceduti era più alto della media.

Il sindaco, Antonio Decaro ha fatto una diretta su facebook dichiarando, non senza un po’ di preoccupazione: “In due settimane 68 morti in più della media” e poi ha aggiunto: “Non tutte sono morte per il virus, ma qualcosa sta succedendo in città”

Di contro, però, ci sono le guarigioni che, ad oggi, sono 168 per tutta la Puglia.

Antonio Decaro ha anche spiegato: ” Nelle ultime due settimane a Bari sono decedute 68 persone in più rispetto allo stesso periodo del 2019, il 36 per cento in più dei decessi. Non sono morte tutte per il virus, per fortuna, ma qualcosa starà succedendo in città. Probabilmente c’è anche gente che non vuole andare al pronto soccorso perché ha paura di contagiarsi e muore a casa”.