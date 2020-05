Emergenza Covid-19 in Puglia, Emiliano da domani mascherine a 50 centesimi, sono obbligatorie ovunque tranne se cammini da solo in strada”

Michele Emiliano ha rilasciato un’intervista a un’emittente televisiva pugliese durante la quale ha parlato di cosa succederà da domani 4 maggio, giorno d’inizio della tanto attesa fase 2.

Emiliano ha detto che: “Abbiamo pubblicato un bando per acquistare le mascherine da distribuire alla popolazione a prezzo calmierato, cercheremo di stare nei 50 centesimi stabiliti dal governo come prezzo equo. Questo consentire tante imprese pugliesi che si sono riconvertite di cominciare la produzione, contando sulle nostre commesse. Allo stesso tempo assicureremo la distribuzione alla popolazione in modo regolare e a prezzo politico”.

Emiliano ha anche ricordato che la mascherina sono obbligatorie ovunque, in un negozio, in un bus p in ufficio.

Il governatore ha anche detto che la regione ha provveduto a distribuire 1,5 milioni di mascherine gratuite per le famiglie più bisognose.