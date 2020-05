Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso racconta che Marco Carta non è in trasmissione perchè ha perso l’aereo ma un fuorionda la inchioda, ciò che manda in onda Striscia la notizia svela ben altro

A Live non è la D’urso sarebbe dovuto andare ospite Marco Carta ma ad un certo punto Barbara D’Urso dice ai telespettatori che Carta non ci sarà perché ha perso l’aereo e non è potuto arrivare.

In realtà Striscia la notizia ha mandato in onda un fuorionda che dice ben altro.

Infatti, dall’audio si sente la D’urso che parla così con uno dei suoi autori, Ivan e dice : “Non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo… lo dico io! Capito? Dico che doveva venire qua ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo”,

Poi Striscia manda un altro fuori onda questa volta di Marco Carta che, sul divano di casa è molto infastidito e dice: “Sì vabbè, mi dà il doppio… La serata l’ho passata qui… – si sfoga – Deficiente. Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. È brutto. Non lo so se vengo domenica prossima. Mi ha chiamato l’autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo. Io non ho perso il volo adesso, dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità. Io vado a fumare una sigaretta”.