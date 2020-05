Coronavirus Bari, Decaro sulla spiaggia: “un modo per non rinunciare al nostro mare quest’estate lo troveremo”

Antonio Decaro, sindaco di Bari ha caricato sulla sua pagina facebook un video che lo riprende in spiaggia e spiega ai cittadini baresi cosa accadrà questa estate.

In realtà di idee ben precise ancora non ce ne sono e il sindaco dice così: “Sono ripresi i lavori di manutenzione sulle spiagge pubbliche cittadine.

A leggere le linee guida relative alla sicurezza sanitaria sembra quasi impossibile poter tornare in spiaggia.

Non sappiamo ancora bene come faremo a rispettare le regole ma sicuramente, sacrificandoci un po’ tutti, un modo per non rinunciare al nostro mare quest’estate lo troveremo.

Una cosa posso assicurarla: non dovremo venire in spiaggia con il maglione come ho fatto io oggi”