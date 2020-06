Maria Elena Boschi bacia Giulio Berruti e Matteo Renzi perde le staffe “ti comporti come una tronista in partenza per Temptation Island” , la reazione durissima della Boschi

0 SHARES Condividi Tweet

Maria Elena Boschi, capogruppo del partito Italia Viva alla Camera si è innamorata e non lo nasconde più.

La Boschi ha perso la testa per l’attore Giulio Berruti e non ha voglia di mentire sulla sua storia d’amore tanto che più giornali la stanno immortalando in effusioni con il partner che non lasciano dubbi all’immaginazione e lei non fa nulla per smentire.

La storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

La storia d’amore tra Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti , 39 anni lei, 35 anni lui, è nata dopo che la Boschi aveva conosciuto i genitori di lui, dunque, pare che siano stati proprio loro il tramite.

Infatti, la Boschi ha molta confidenza con il papà di Giulio Berruti, primario oculista e spesso vanno anche a cena insieme: la neo coppia con i genitori di lui e , dalle foto scattate, pare ci sia anche molta confidenza e familiarità.

La reazione di Matteo Renzi

A questa storia pare non mancare davvero nulla se non fosse per un particolare svelato da Dagospia: a rovinare la serenità della bella Maria Elena e a farla stare un po’ in tensione in questo momento che, invece, avrebbe dovuto godere a pieno, è intervenuta la reazione di Matteo Renzi che, dopo aver visto diverse foto sui giornali, ha detto così: “non sei una tronista … sei la capogruppo del partito alla Camera, non una tronista in partenza per Temptation Island. Non è possibile che in un momento così per l’Italia, in cui Salvini viene impalato per delle ciliegie, la numero due del partito faccia notizia solo per gli sguardi al testosterone che scambia con un attore che peraltro un tempo si professava grillino duro e puro”.

Sempre Dagospia riferisce che Maria Elena Boschi non si sia tenuta questo aspro rimprovero ma che abbia, al contrario, risposto a muso duro.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti tra cene romantiche, passeggiate per i quartieri romani ed effusioni anche in pubblico pare siano lontani da tutto e tutti e che abbiano voglia solo di godersi la loro storia d’amore che è iniziata d’estate, il mese migliore per godersi un amore che sta nascendo.

Qualcuno sostiene, però, che le loro foto siano tutte posate e che i baci che si scambiano sono a favore di fotografi.

In ogni caso questa è una storia che darà molto da parlare al gossip.