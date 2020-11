Alberto Matano esce allo scoperto e decide di non nascondersi più, “Non sono single, è fondamentale …

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, quest’anno conduce da solo “Vita in diretta” dopo che Lorella Cuccarini non è stata riconfermata.

Matano, che dopo la fine dell’edizione scorsa, quando la Cuccarini rese pubblica una lettera di accuse nei suoi confronti, si è trovato al centro di una bufera, ha mantenuto sempre i nervi saldi, ha parlato pochissimo della vicenda e, solo quando direttamente contattato, ha detto la sua. Durante l’estate, sui social si è detto di tutto e di più sul conto di Matano, c’è chi si è schierato con la Cuccarini e chi a favore di Matano. Ma lui, da serio giornalista e professionista qual è non si è lasciato andare a pettegolezzi e ha parlato pochissimo.

Alberto Matano e la sua grande amicizia con Mara Venier

Alberto Matano e Mara Venier non hanno mai nascosto di essere grandi amici e la Venier, che da poco ha compiuto i 70 anni, tra l’altro portati benissimo, ha ricevuto, via social da Alberto Matano degli auguri speciali. Infatti Matano ha scritto così sui social il 20 ottobre, giorno del compleanno della Venier: “I love you, baby” e poi ha spiegato a chi glielo ha chiesto che tra lui e la Venier c’è un grandissimo affetto.

Alberto Matano rivela di non essere single

Alberto Matano, sempre molto schivo e riservato, ha rilasciato una bella intervista a La stampa dove ha finalmente ammesso di non essere single anche se di più non ha voluto rivelare.

Alberto Matano ha detto: “Non sono single. E’ fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti”.

E poi, a proposito del suo aspetto fisico che piace molto ha dichiarato: “Non mi sono mai sentito bello … Mai fatta la vita facile dei belli. E’ una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dovuti al mio aspetto fisico”.

E, infine, a proposito de “La vita in diretta” che quest’anno conduce da solo ha detto: “Ho possibilità di esprimere il mio punto di vista: libertà di espressione e di racconto al di là della notizia”.